Итоги 25 апреля: Рада приняла языковый закон, Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО

Верховная рада приняла закон об обязательном использовании украинского языка.

Верховная рада Украины приняла закон об «исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни.

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Порошенко поблагодарил депутатов за принятие языкового закона

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Не поддавайтесь! Киев срочно обратился ко всем жителям ОРДЛО.



Глава МИД Украины Павел Климкин в Twitter призывает граждан на оккупированной Россией территории востока Украины не вступать в гражданство страны-агрессора. Читайте здесь.

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Москва признала жителей Донбасса де-факто жителями России

Путин прокомментировал реакцию Киева на свой указ о паспортах для жителей ОРДЛО

Беларусь восстановила поставку бензина в Украину.

Беларусь, которая на этой неделе приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину и Польшу, заявила о частичном возобновлении поставок.

Белорусский ущерб от поставок нефти из России

В Лондоне хотят принять соглашение по Brexit до выборов