«Мовний закон» дозволяє депутатам Верховної Ради не використовувати державну мову — ЗМІ

Згідно підсумковій редакції законопроекту про забезпечення функціонування української мови як державної, який був прийнятий Верховною Радою 25 квітня, в законі не згадана норма про необхідність використання української мови народними депутатами.

Відзначається, що в першому читанні проект закону включав в себе відповідну норму, а після того, як була прийнята поправка № 203, з редакції статті 9 законопроекту прибрали слова «народні депутати України».

Раніше законом було передбачено обов’язкове використання державної мови нардепами під час виконання своїх службових обов’язків.

Тепер ця вимога на парламентаріїв не поширюється.

Так, депутати Верховної Ради проголосували і прийняли закон, що включає обов’язки, які на робочу діяльність самих нардепів не поширюються.

Свої голоси «за» ухвалення даного закону проголосували 278 народних депутатів.