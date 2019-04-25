Спорт чи маніпуляції: розбираємо питання навколо СК “Схід”

Нещодавно київську громаду сколихнула новина про чергову сутичку навколо спортивного комплексу “Схід” на вулиці Бориспільскій, 8, що на Дарниці.

Для того, щоб краще зрозуміти конфлікт, ми вирішили поринути у початок суперечливої історії.

Варто зауважити, що вказане майно, починаючи з 1991 року до травня 2016 року, було державною власністю та знаходилося на балансі ДП «ВО «Київський радіозавод». Після банкрутства останнього власника ТОВ «Київенергоком» у жовтні 2016 року набуло у власність нерухоме майно,про що свідчать дані Єдиного державного реєстру нерухомого майна станом на квітень 2019 року.

Незважаючи на зміну власників, ще з 2011 року безоплатно майном користувалась група осіб, що має назву ГО «СК «Восход».

На жаль, ми не змогли знайті інформації про будь-яке право власності або договір оренди між державою або ТОВ «Київенергоком» та ГО «СК «Восход».

На питання про правові підстави оренди залу, представники ГО, на шкода, не надавали жодного разу дозвільну документацію або інші дозвільні документи представникам влади.

Після цього історія отримала своє продовження вже в суді, куди першими звернулись з позовом представники ТОВ «Київенергоком» після невдалих переговорів з представниками іншої сторони.

За інформацією ЗМІ на початку 2017 року «Київенергоком» як законний власник отримав судове рішення, відповідно до якого було звільнено Спортивний клуб «Схід» від майна та осіб, які там знаходились.

14 вересня 2017 року ДВС Дарницького району м Києва повністю виконала рішення суду та звільнила Спортивний клуб «Схід» від майна та осіб, які там знаходились, що підтверджується двома актами державного виконавця.

Не дивлячись на судове вирішення суперечок, члени так званої ГО «СК «Восход» не звільнили територію, що за оцінками законом розцінюється як незаконне привласнення та захоплення майна.

Задля легітимізації свого перебування на території спортивного комплексу група осіб громадської організації почала оскаржувати законність отримання майна новим власником. За інформацією ЗМІ: за годину майнових суперечок ГО «СК «Восход» було подано понад 50 позовних заяв до суду про визнання права власності на спортивний клуб «Схід».

За відкритими даними можна спостерігати, що суд кожного разу відмовлявся розглядати подані заяви, так як не було підґрунтя, документальної бази або інших законних підстав.

У березні 2019 року ГО «СК «Восход» повторно звернулася до суду з заявою про визнання права власності на спортивний клуб «Схід». Вчергове суд у зв’язку з відсутністю будь-яких документів відмовив у розгляді заяви.

Також цікавим моментом у цій історії є ті, як подають новину та весь майновий конфлікт серед жителів міста. Як неодноразово зазначали представники ТОВ «Київенергоком» у ЗМІ, вони не мають планів щось будувати на цьому місці, а мають бажання розвитку спортивного комплексу та надання можливості ДЮСШ безкоштовно користуватися приміщенням.

Натомість навколо спортивного комплексу присутня постійна небезпека зі сторони спортсменів та саботаж у вирішенні конфлікту від керівників ГО «СК «Восход», що мотивують свою незаконну поведінку судовими справами та під загрозою фізичної розправи погрожують будь-яким намаганням знайті консенсус у цій справі.

Також, за інформацією ЗМІ, група осіб, що контролює майно, вже не раз була помічені разом із людьми спортивної зовнішності (тітушками) під час різноманітних конфліктних ситуацій у Києві.

Самі представники цих ГО відмовляються коментувати факт співпраці спортсменів і криміналітету та їх участі у незаконних сутичках, що може викликати додаткові тими для роздумів.

То що найголовніше у справі СК “Схід”: можливість безпечно займатись спортом чи однобічна подача інформації зі сторони матеріально зацікавленої групи осіб?

У будь-якому випадку, варто зауважити що спорт має право на розвиток, навіть незважаючи на маніпуляції різних сторін.

Автор: Руслан Якушев