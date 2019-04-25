Суд скасував 10 років позбавлення волі за хабар і закрив справу

Суд скасував вирок екс-заступнику Державної інспекції сільського господарства, оскільки не встановлено достатня доказів для доведення його винуватості у суді і вичерпані можливості їх отримати.

У лютому 2016 екс-посадовця за отримання 357 тис. грн хабара засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

27 червня 2014 року ТОВ ВКФ «Велта» звернулось до Державної інспекції сільського господарства в Кіровоградській області щодо дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву з ділянки 51 га. Компанії відмовили і вказали на ряд недоліків, які необхідно усунути. Директор фірми зв’язку язався з місцевім чиновником, щоб з’єднання з’ясувати причини відмови, а тієї заявив, що про це треба особисто поспілкуватися із заступником голови Державної інспекції сільського господарства. Останній начебто сказавши, що може вплинути на місцевих чиновників щодо видачі дозволу, але за це йому треба передати 7000 грн за кожний гектар земельної ділянки, тобто 357 тис. грн.

Передача коштів відбулася на початку серпня 2014 у місті Новомиргороді Кіровоградської області. Обвинувачений нібито взявши гроші правицею та поклав у бардачок машини.

У суді чоловік категорично заперечив свою причетність до злочину. Земельні питання не належали до його компетенції. Крім того, видача дозволів на зняття родючого шару ґрунту законодавчо закріплена за керівниками відповідних територіальних інспекцій.

З його слів, всі три зустрічі були з ініціативи директора компанії. Під час останньої зустрічі бізнесмен сів у його машину і почав викладати у нішу між передніми сидіннями пачки з грошима номіналом по 500 грн. (всього 6 – 7 пачок). Сказавши, що сподівається, що все буде нормально, він вийшов з автомобіля. Чиновник залишився в машині і побачив, як до нього біжить невідомий чоловік у цивільному одязі, але у масці і з пістолетом. Злякавшись за своє життя, він поїхав на великій швидкості. Пересвідчившись, що погоні немає, він на перехресті викинув через вікно усі гроші. Стверджував, що про гроші не домовлявся. По дорозі він заявив про ситуацію своєму безпосередньому керівникові і тієї сказавши їхати до Києва. Оскільки в машині було пошкоджене колесо , то чиновник помінявся автомобілем зі знайомим. Затримали його в місті Кагарлик, на посту ДАІ.

Обвинувачений та його адвокат переконували суд, що це була провокація. Зі слів обвинуваченого, після його затримання в інспекцію ще дзвонив якийсь слідчий ГПУ і наполегливо просив видати ТОВ ВКФ «Велта» дозволи на зняття родючого шару ґрунту земельних ділянок.

Апеляційний суд з’єднання ясував, що під час досудового розслідування при виконанні вимог ст. 290 КПК України стороні захисту не була відкрита жодна з ухвал слідчого судді, якими надавались дозволи на НСРД.

Суд визнав недопустимими доказами відомості, що зафіксовані у протоколах та на носіях інформації за результатами НСРД. Крім того, суд вважає, що на момент санкціонування проведення НСРД стосовно обвинуваченого не було достатніх і переконливих доказів, які б свідчили про його наміри вчинити злочин.

У постанові прокурора не вказано суму помічених грошей, які використовувались як неправомірна вигода. Така обставина могла дати привід для зловживань правоохоронним органам. Обвинувачений стверджував, що викинув усі гроші, але слідчі зафіксували знахідку на дорозі в сумі 250 тис. грн, а решту 107 тис. грн нібито вилучили з автомобіля. Але екс-чиновник категорично заперечував, що лишав які-небудь гроші в машині. Його знайомий, з яким він мінявся автомобілем, також сказавши, що в салоні ніяких грошей не було.

Гроші з машини і ті, які обвинувачений викинув, були помічені хімічною речовиною. Однак у обвинуваченого, якого затримали в той же день, на руках слідів речовини не виявили.

Суд зазначив, що жодним доказом у справі не встановлено, що обвинувачений обіцяв вплинути на прийняття позитивного рішення і ставив вимогу про передачу коштів. Сам директор компанії в суді підтвердив, що під час зустрічі з чиновником не говорив за що дає гроші.

Суд зробив висновок, що розслідування не було «по суті пасивним», а спрямоване на фіксацію злочину в будь-який спосіб.

Такого висновку колегія суддів дійшла, тому що директор фірми звернувся до правоохоронних органів задовго до того як отримав з ДІСГ в Кіровоградській області відмову у дозволах. Суд прослухав телефонні розмови, в яких заявник склав працівникам ДІСГ провокаційні питання. Контактування було побудовано на тому, що смороду з обвинуваченим земляки, що є певним елементом тиску.

Скасувавши вирок, суд також ухвалив повернути 365 тис. грн застави, внесеної за обвинуваченого.