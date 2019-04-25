На Шрі-Ланці припинили службу всі католицькі храми

Всі церкви закриваються.



Католицькі церкви Шрі-Ланки припинили масові служіння через побоювання за безпеку після серії вибухів у неділю.

“Високопоставлений католицький священик повідомив, що всі масові служіння припиняються, а всі (католицькі – ред.) церкви закриваються” за рекомендацією сил безпеки”, – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, священики будуть надавати приватні послуги з поховання померлих, однак загальні служби не заплановані.

Раніше в четвер уряд Шрі-Ланки ввів заборону на безпілотні літальні апарати в повітряному просторі країни після терактів.

Як відомо, 21 квітня в столиці Шрі-Ланки-місті Коломбо та інших містах відбулося вісім вибухів. Зокрема, вибухи прогриміли в трьох центральних готелях Коломбо, а також у трьох католицьких церквах. Уряд Шрі-Ланки оголосив комендантську годину. Також введені обмеження на користування соціальними мережами.

Кількість загиблих внаслідок серії вибухів на Шрі-Ланці збільшилася до 359, у тому числі загинули 39 іноземних громадян.

За даними ЮНІСЕФ, серед загиблих було 45 дітей. Ще 520 осіб отримали поранення.

Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.