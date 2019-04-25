Україна запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей на 10 років

Україна на очікуваних наприкінці травня тристоронніх переговорах запропонує РФ забронювати 60 млрд куб. м транзитних потужностей газотранспортної системи країни терміном на десять років, повідомив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко на прес-конференції в Києві в четвер.

За його словами, загалом Україна має намір узяти на себе зобов’язання забезпечення транзитної потужності на 90 млрд куб. м газу. Зокрема, 30 млрд куб. м можуть забронювати інші компанії або той самий “Газпром”.

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“Позиція така: “Газпром” має забронювати, приблизно на десять років, 60 млрд куб. м на рік у середньому… При цьому Україна, її оператор, забезпечить на рівні 90 млрд куб. м газу на рік, тобто 30 млрд куб. м – це буде вільна потужність, яка буде доступна для бронювання іншими компаніями”, – сказав він.

За його словами, іншими компаніями можуть бути європейські контрагенти, які закуповуватимуть газ на кордоні України з Росією, або імпортери середньоазіатського газу чи газу, який добувають незалежні виробники в Росії.

Ю.Вітренко уточнив, що на відміну від тарифу, який прописаний у нинішньому контракті між “Нафтогазом” і “Газпромом”, нові пропоновані умови містять плату за вхід/ вихід у газотранспортну систему (ГТС) України і плату за бронювання потужностей.

За його словами, передбачуваний дохід за новим контрактом порівнянний із рівнем доходу, який Україна отримувала від транзиту газу останніми роками.

Джерело – interfax