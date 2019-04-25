“Укртранснафта” і Кременчуцький НПЗ вживають заходів у зв’язку із ситуацією з експортом нафти з РФ та Білорусі

АТ “Укртранснафта” і Кременчуцький НПЗ (Полтавська обл., “Укртатнафта”) вживають екстрених заходів щодо збереження стабільності на паливному ринку України на тлі обмежень Російською Федерацією експорту нафти в Україну, а також аварійною зупинкою Мозирського НПЗ через надходження на територію Білорусі неякісної російської нафти, повідомила прес-служба “Укртранснафти”.

У повідомленні не уточнюється, про які саме спільні заходи йдеться.

В “Укртранснафті” зазначили, що компанія має товарні залишки нафти, які фактично є резервом, необхідним для збереження стабільності на українському ринку.

За даними компанії, частка скрапленого газу і дизельного палива з Росії та Білорусі на українському ринку становить 70-80%, бензину – 50%.

Як повідомлялося, 18 квітня 2019 року уряд РФ повідомив про запровадження з 1 червня 2019 року заборони на експорт нафти і нафтопродуктів в Україну у відповідь на розширення країною списку заборонених для імпорту на її територію російських товарів. До переліку товарів, заборонених до експорту в Україну, потрапили: нафта сира і нафтопродукти сирі, отримані з бітумінозних порід (код ТНЗЕД 2709). Водночас низку нафтопродуктів (за кодом ТНЗЕД 2710) – прямогінний бензин, бензини товарні, дизельне паливо, пропани, бутани, інші скраплені гази експортуватимуть із РФ в Україну за спецдозволами, які видаватиме міністерство економічного розвитку Росії.

Білорусь 23 квітня вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу та країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

Джерело – interfax