Григорія Суркіса хочуть позбавити статусу почесного президента УЄФА

В УЄФА роздумує над тим, щоб позбавити Григорія Суркіса статусу почесного президента. Причин такого повороту подій, як мінімум дві.

Перша пов’язана зі скандальним звільненням президента Федерації футболу Німеччини Райнхарда Гринделя, а друга — причетність Суркіса до гучного вже міжнародного розслідування енергетичної корупції в Україні.

Як відомо, Григорій Суркіс був членом УЄФА протягом останніх майже 15 років. У лютому цього року відбулися чергові вибори в Виконком організації, і вперше Суркіс не брав у них участь. Після цього, згідно з правилами УЄФА визначило функціонерові статус почесного віце-президента. Посада сама по собі бутафорна, не передбачає яких-небудь повноважень. Єдина її суть — данина поваги до тих людей, хто роками «служив» футболу. Але почесність такого статусу, тим не менш, ніхто не заперечує. А в УЄФА пильно стежать за тим, що б їх «почесні» були ще і гідними.

Далі, в кінці березня поточного року в УЄФА спалахнув корупційний скандал навколо персони німецького голови футбольної федерації Гринделя. На піку скандалу німець пішов у відставку, втративши паралельно свої посади і в УЄФА, і у ФІФА. Однією з причин звільнення німецького функціонера став подарунок від Григорія Суркіса — дорогі годинники, які не були задекларовані. Проте, питання не лише в цьому, але і в тому, що на момент вручення подарунка (2017 рік) і Гриндель і Суркіс були повноправними членами УЄФА. Саме в цей період гостро і дискусійно вирішувалося питання про проведення ЧС-2018 в РФ. Як відомо, було безліч супротивників такого рішення. Росія могла позбутися права на проведення чемпіонату в будь-який момент. На її боці працював Григорій Суркіс. Він був офіційно уповноважений президентом РФ на захист інтересів російського футболу. У світлі цих подій сьогодні в УЄФА не виключають версію того, що дорогий годинник, подарований Гринделю — могли бути хабаром від Суркіса за лобіювання проведення ЧС-2018 саме в РФ.

Кінець квітня увінчався для Суркіса чергових гучних корупційних скандалом. Вже не футбольним. У НАБУ заявили про його причетність до схем розкрадання бюджетних коштів на енергетичному ринку України. Але ця інформація вийшла за межі України і стала надбанням міжнародної громадськості. Все тому що один із головних фігурантів кримінальної виробництва НАБУ Дмитро Крючков переховувався в Німеччині. Відповідно, німецькі правоохоронці отримали доступ до матеріалів слідства українських детективів для того, щоб прийняти рішення про екстрадицію Крючкова. Далі, інформація про причетність Григорія Суркіса до схем збагачення компанії «Енергомережу» за рахунок українського бюджету була передана органам безпеки УЄФА.

Сьогодні у футбольному союзі розуміють, що подальше членство, навіть формальне, Григорія Суркіса б’є по репутації УЄФА. І з цим мириться в організації, схоже, не збираються. Офіційну заяву з цього приводу Союз готується опублікувати після 15 травня.

Руслан Якушев