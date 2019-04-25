Глава АМКУ може залишити Київ без Шулявського мосту

25 квітня під стінами Антимонопольного комітету України відбувся мітинг будівельників, які ризикують залишитися без роботи через керівництва АКМУ.

Учасники протесту, яка зібрала близько тисячі осіб, звинуватили голову комітету Юрія Терентьєва в корупції та здирництві і зажадали припинити «кошмарити» будівельний бізнес. Вони заявили, що із-за дій Терентьєва виникла навіть загроза припинення реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві та будівництва ряду інших важливих інфраструктурних об’єктів столиці.

Бурю обурення спровокувало розгляд АМКУ питання про можливе накладення на компанію «Північно-український будівельний альянс» штрафу до 160 мільйонів гривень. Саме ця компанія проводить роботи на Шулявському мосту і забезпечує роботою мітингувальників будівельників. Якщо підприємство оштрафують на таку величезну суму, йому загрожує банкрутство. Як наслідок, реконструкція транспортної розв’язки не буде закінчена. А сотні робочих залишаться без засобів до існування. У зв’язку з цим люди вимагають від АМКУ, який очолює одіозний чиновник Юрій Терентьєв, припинити тиск на підприємство.

Це далеко не перший скандал, в якому фігурує ім’я голови АМКУ, але якимось дивом йому раз за разом вдається уникнути відповідальності. Юрій Терентьєв став широко відомий громадськості у позаминулому році, коли спалахнув так званий «тютюновий скандал». Тоді глава АМКУ відмовився переглядати рішення про закриття провадження у справі компанії «Тедис-Україна» (раніше — «ТК ” Мегаполіс-Україна»), бенефіціари якого вважаються представниками Кремля. Навіть незважаючи на те, що підприємство звинувачувалося у фінансуванні терористів в ОРДЛО, ухиленні від сплати податків та низці економічних злочинів, антимонопольний комітет просто закрив на це очі. Внаслідок чого близько 2,5 млрд гривень було спокійно виведено в Російську Федерацію. Тоді міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і генпрокурор Юрій Луценко наполягали на відставці керівництва АМКУ, але Терентьєву якимось чином вдалося уникнути санкцій.

Брав він участь і в створенні грабіжницької схеми «Роттердам +», яка з відома голови АМКУ призвела до суттєвого зростання тарифів на електроенергію для споживачів. Підпис під скандальним формулою від імені комітету Терентьєв поставив, повністю усвідомлюючи всі наслідки для українських громадян.

Про невдоволення роботою Антимонопольного комітету в цілому і Юрія Терентьєва зокрема неодноразово заявляв прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Глава уряду також мав намір ініціювати його звільнення, припускаючи причетність посадовця до «кришування» контрабанди на українській митниці і нанесення шкоди національній безпеці. Але навіть цей епізод у біографії Терентьєва пройшов без серйозних наслідків.

Можливо, саме через усвідомлення своєї повної безкарності Юрій Терентьєв продовжує використовувати займану посаду для задоволення особистих цілей. Зловживання службовим становищем, хабарництво, створення корупційних схем та ухилення від кримінальної відповідальності – це лише частина «послужного списку» голови АМКУ. І тільки час покаже, чи поповниться перелік «досягнень» чиновника ще й зривом реконструкції Шулявського мосту в Києві та знищенням сотень робочих місць.

Олег Бойко