За водіння в нетверезому стані введена кримінальна відповідальність

За водіння транспортних засобів у стані алкогольного та/або наркотичного сп’яніння в Україні введена кримінальна відповідальність.

Про це попереджає Дорожній адвокат.

Президент підписав закон, згідно з яким керування в стані алкогольного сп’яніння вважається кримінальним правопорушенням. Закон набирає чинності з 01 січня 2020 року. До того часу «п’яна їзда є адміністративним правопорушенням.Читайте також: Експерт розповіла, з чого слідують починати «покращення» на дорогах

Раніше повідомлялося, що патрульні поліцейські всього за тиждень, з 15 по 21 квітня 2019 року, склали 969 адміністративних протоколів за водіння в нетверезому вигляді.