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В Африці проводять першу в історії вакцинацію від малярії

25.04.2019

У Малаві, що на південному сході Африки почалася перша в світі повномасштабна вакцинація від малярії. Нова вакцина допомагає імунній системі самостійно атакувати паразитів в організмі.

Інфекційна хвороба, яку розносять окремі види комарів, дуже небезпечна. Щороку, за статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, від неї гинуть до півмільйона осіб, переважно в країнах Африки.

Найбільш важко протікає малярія у дітей до п’яти років. В недалекому майбутньому лікарі та волонтери планують провести подібну вакцинацію в Кенії і Гані.

«Навколо Світу. Україна» писав , в яких умовах живуть діти по всьому світу.

За матеріалами «Кореспондент»

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