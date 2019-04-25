У Відні осквернили пам’ятник радянським солдатам

Пам’ятник постраждав не вперше.



Посольство Росії у Відні висловило протест Австрії з приводу того, що 25 квітня пам’ятник радянським солдатам на віденській площі Шварценбергплац облили фарбою.

“Посольством вже заявлений самий рішучий протест і отримані запевнення МВС Австрії в тому, що завдані збитки усунуть негайно”, – заявив посол Дмитро Любинський.

Він зазначив, що постраждав пам’ятник не вперше. У 2018 році його фасад тричі заливали фарбою. У липні минулого року російські представники так само зверталися з протестної нотою до австрійським властям.