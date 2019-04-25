Новинський: Парубій повинен подати у відставку!

Спікер парламенту Андрій Парубій повинен подати у відставку. Глава фракції Опозиційного Блоку вважає його відповідальним за прийняті Верховною Радою націоналістичні, дискримінаційні та токсичні для суспільства закони.

Вже тільки за це він заслуговує відставки.

У зв’язку з цим, Опозиційний Блок виступає за те, щоб спікер парламенту Андрій Парубій добровільно склав повноваження, як відповідальний за політику розбрату українського суспільства. Цю дестабілізуючу політику, за словами лідера опозиції Вадима Новинського, держава системно протягом останніх п’яти років реалізовувало на чолі з Петром Порошенком, Андрієм Парубієм і Володимиром Гройсманом, всі вони своїми діями заслужили відставку.

Фракція Опозиційного Блоку проголосує за ініційовану парламентаріями відставку спікера ВРУ Андрія Папубия.