Глава ПЦУ привітав Зеленського і нагадав про його «особливою задачі»

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний привітав лідера президентської гонки Володимира Зеленського з обранням главою держави і святом Великодня, і в той же час нагадав, що перед ним стоїть «особлива» завдання — захищати державу від агресії РФ.

«Вельмишановний Володимире Олександровичу! Від себе особисто та від Помісної Української Православної Церкви сердечно вітаю Вас, Ваших рідних та близьких», — пише Эпифаний.

За його словами, Україна шостий рік обороняється від зовнішньої агресії, і це означає, що Зеленського чекають не тільки звичайні для кожного глави держави повсякденні обов’язки.

«На Вас покладається особлива обов’язок забезпечувати захист нашої свободи від агресії з боку Росії, щодня давати відсіч її військовим, дипломатичним, економічним, інформаційним зазіханням на нашу державу, наближати Україну до перемоги і відновлення територіальної цілісності, досягти справедливого світу», — сказав Эпифаний.

Також він закликав нового президента сприяти збереженню незалежності та єдності України, продовження євроінтеграції, реформ, спрямованих на економічне зростання, боротьбу з корупцією та досягнення справедливості в судочинстві.

«Тому, радіючи разом з Вами з нагоди Пасхи, бажаю міцного здоров’я, сил, натхнення, всіх благ від Бога — духовних і земних по необхідності. Нехай Воскреслий Господь благословляє усі Ваші добрі справи на благо України і українського народу», — закінчує свій лист глава УПЦ.