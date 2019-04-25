Гладковскому через суд хочуть заборонити виїзд на ПМП за кордон

Окружний адміністративний суд Києва просять зобов’язати СБУ заборонити виїжджати на постійне місце проживання в іноземну державу Олегу Гладковскому, чиє ім’я фігурує в розслідуванні журналістів щодо розкрадань в оборонці.

Народний обранець просить визнати протиправною бездіяльність Служби безпеки, так як відомство не приймає щодо Гладковського заходів тимчасового обмеження у праві виїзду на постійне місце проживання в іноземну державу після його звільнення з посади першого заступника секретаря РНБО.

У своєму позові нардеп просить зобов’язати СБУ застосувати до Гладковскому заходів тимчасового обмеження у праві виїзду на постійне місце проживання строком на 5 років, тобто до 4 березня 2024 року, а також віддати відповідне доручення Держприкордонслужбі.

Крім того, Дейдей просить заборонити Адміністрації Держприкордонслужби здійснювати будь-які дії, пов’язані з пропуском через державний кордон Олега Гладковського до закінчення до нього п’ятирічного обмеження виїзду. На даний час в суді вирішується питання про відкриття провадження за цим позовом.