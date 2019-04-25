Зеленський забрав соратницю з mcdonald’s

Майбутній президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Дмитру Гордону розповів, як намагався відстояти цілісність команди “Кварталу”, забравши Олену Кравець з ресторану громадського харчування.

На питання журналіста про те, чому протягом стількох років колектив не розпався, Зеленський розповів про випадок з Кравець, котрий стався у часи команди російського КВК.

“Оленка Кравець пішла працювати в mcdonald’s, тоді він тільки відкрився у нас, у Кривому Розі. Там якась зрплата була, сто баксів, ти навіть не розумієш, скільки це було. Я вдавався до неї, казав: послухай, ми повинні бути командою, ми повинні їхати на ігри, їхати в Москву, тоді Вища ліга КВН була тільки в Москві, а вона каже: не можу Ввв, тут гроші. Я відпрошував її у її начальника в mcdonald’s, ми виступали прямо там, давали концерти, з-за цього у них потік людей був більше, там була черга, тому що знали, що може виступити “Квартал”. Тому, я йшов на все (щоб зберегти колектив, – ред.)”, – згадує Зеленський.