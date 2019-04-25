Група “Хто замовив Катю Гандзюк?” їде до маєтку Луценка

Активісти групи “Хто замовив Катю Гандзюк?” поїдуть до маєтку Юрія Луценка в село Стоянку.

“Ви самі бачите, куди все летить і чия в тому вина. Вчора Генпрокурор Юрій Луценко був досить красномовним у коментарях під постами у фейсбуці. Але ми думаємо, що соцмережі – це не спосіб спілкування двох сторін, які хочуть досягти порозуміння”, – йдеться у повідомленні.

Відтак, активісти мають намір поїхати “в гості” до Генпрокурора.

“На 21:00 збираємось в с. Стоянка, вул.Осіння, 35. Сподіваємось, Юрій Віталійович вже буде вдома, повечеряє та матиме час та натхнення пояснити, що значать останні коментарі у ЗМІ та зміна підозри замовнику вбивства Каті Гандзюк Владиславу Мангеру“, – резюмують активісти.