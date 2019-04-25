У Нідерландах відтворили горгулью із Нотр-Дама

Її надрукували на 3D-принтері



Нідерландська компанія Concr3de запропонувала відновити частини собору Нотр-Дам на 3D-принтері і вже надрукувала першу горгулью.

“Використовуючи уламки собору Нотр-Дам, ми пропонуємо спосіб відновлення конструкцій собору. Поєднуючи суміш вапна і золи, ми можемо зробити частину реконструкції, поєднавши старі матеріали з новими технологіями виробництва, таким чином, шануючи історію створення собору”, – відзначили в компанії.

Собор Паризької Богоматері значно постраждав в результаті пожежі, що сталася 15 квітня. Вогнем знищено головний шпиль і дві третини дерев’яного даху собору. Вціліли дві вежі і фасад. Також вдалося евакуювати зберегти основні духовні реліквії і скарби собору Паризької Богоматері.

Президент Франції Еммануель Макрон у зверненні до нації висловив переконання, що собор буде відновлено протягом п’яти років – до проведення в Парижі Олімпіади 2024 року.

Зараз оголошено глобальний збір коштів на відновлення Нотр-Дам де Парі.

Уряд Франції оголосив міжнародний конкурс з відновлення дерев’яного шпиля собору.