Російські пранкери подзвонили Макрону “від Зеленського”

Російські пранкери Олексій Столяров (відомий як “Лексус”) і Володимир Кузнєцов (“Вован”) від імені новообраного Президента України Володимира Зеленського зателефонували главі Франції Еммануелю Макрону.

Відповідний 15-хвилинний аудіозапис розмови вони виклали на YouTube, повідомляє AFP.

“73 відсотки (голосів – ред.) українців, це просто неймовірно… я відчуваю себе як (російський президент Володимир — ред.) Путін, який отримав такий же результат (на виборах у РФ – ред.)”, – сказав один з пранкерів у розмові з Макроном, які говорили російською і французькою мовами за допомогою перекладачів.