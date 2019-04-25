В Одесі п’яний чоловік влаштував стрілянину біля школи

Поліцейські притягнули до відповідальності одесита, який влаштував стрілянину з пневматичного пістолета під вікнами школи на вулиці Філатова. Співробітники навчального закладу викликали поліцію.

24-річний порушник громадського порядку перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю у нього вилучили. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Відносно порушника складено адміністративні протоколи за появу в нетверезому вигляді в громадському місці та за дрібне хуліганство. Покарання для нього визначить суд.