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В Одесі п’яний чоловік влаштував стрілянину біля школи

25.04.2019

Поліцейські притягнули до відповідальності одесита, який влаштував стрілянину з пневматичного пістолета під вікнами школи на вулиці Філатова. Співробітники навчального закладу викликали поліцію.

24-річний порушник громадського порядку перебував у стані алкогольного сп’яніння. Зброю у нього вилучили. В результаті стрілянини ніхто не постраждав.

Відносно порушника складено адміністративні протоколи за появу в нетверезому вигляді в громадському місці та за дрібне хуліганство. Покарання для нього визначить суд.

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