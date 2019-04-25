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У Дніпрі дев’ятикласник залишився без пальців з-за вибуху

25.04.2019

24 квітня в дитячу обласну лікарню доставили дев’ятикласника з важкою травмою руки і осколковими пораненням шиї. Виявилося, що хлопчик знайшов щось, що нагадує патрон, і намагався його розібрати.

Відомо, що хлопчик приніс знайдений предмет додому, щоб розібрати. Досвід не увінчався успіхом: в приміщенні прогримів вибух. Крім хлопчика ніхто не постраждав.

Ймовірно, в руки школяра потрапив крупнокаліберний патрон. Однак деталі інциденту належить з’ясувати правоохоронцям. Зараз хлопчик знаходиться в реанімації у важкому стані.

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