АМКУ дозволив Ахметову стати монополістом на ринку постачання електроенергії

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «ДТЕК Нафтогаз» олігарха Ріната Ахметова купити у VS Energy більше 50% акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету 25 квітня, повідомляє видання «Наші гроші».
За оцінкою видання, після цієї покупки група Ріната Ахметова
перевищила поріг 35% на ринку постачання електроенергії, що є ознакою
монополії.
Відповідно до закону України «Про захист економічної
конкуренції», монопольним (домінуючим) становищем господарюючого суб’єкта
може бути визнане у тому випадку, якщо його частка на ринку перевищує 35%.
«Зараз група Ріната Ахметова контролює більше 80%
теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Орловський
енергоострів, через яку може здійснюватися, але не здійснюється імпорт в
Україну дешевої електроенергії з Європи», – зазначають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що група «ДТЕК» придбає у групи російських бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» за $250 мільйонів.
Крім того повідомлялося, що Ахметов
продає електрику Україні вполовину дорожче, ніж Угорщини.