АМКУ дозволив Ахметову стати монополістом на ринку постачання електроенергії

Антимонопольний комітет України дозволив компанії «ДТЕК Нафтогаз» олігарха Ріната Ахметова купити у VS Energy більше 50% акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету 25 квітня, повідомляє видання «Наші гроші».

За оцінкою видання, після цієї покупки група Ріната Ахметова

перевищила поріг 35% на ринку постачання електроенергії, що є ознакою

монополії.

Відповідно до закону України «Про захист економічної

конкуренції», монопольним (домінуючим) становищем господарюючого суб’єкта

може бути визнане у тому випадку, якщо його частка на ринку перевищує 35%.

«Зараз група Ріната Ахметова контролює більше 80%

теплової енергогенерації, понад 80% видобутку енергетичного вугілля, Орловський

енергоострів, через яку може здійснюватися, але не здійснюється імпорт в

Україну дешевої електроенергії з Європи», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що група «ДТЕК» придбає у групи російських бізнесменів VS Energy контрольні пакети акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго» за $250 мільйонів.

Крім того повідомлялося, що Ахметов

продає електрику Україні вполовину дорожче, ніж Угорщини.