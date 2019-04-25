Стало відомо, чому Гройсман вирішив йти на вибори в Раду окремо від Порошенка

Дистанціювання прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана від президента Петра Порошенка може бути пов’язано з тим, що глава уряду не бачить політичного майбутнього Порошенко, тому далі вирішив іти сам.

Таку думку в коментарі «ФАКТАМ» озвучив політичний експерт Андрій Мішин.

При цьому він нагадав, що чинний глава держави залишається заможною людиною, а всі знають, що, якщо багатий впадає в немилість, багато хочуть відкусити у нього частину капіталу.

«Перебувати з ним поруч у цей момент може бути небезпечно», — вважає Мішин.

Він також зазначив, що достроковий розпуск парламенту може бути вигідне не тільки команді Зеленського, але, як це не парадоксально, і команді Порошенко, адже якщо вибори пройдуть восени, то електорат Порошенко може перейти до «Свободи» чи «Батьківщини».

Втім, заява Гройсмана про створення нової партії для участі в парламентських виборах не є втечею з «корабля Порошенко», вважає політичний експерт Анатолій Октисюк. На його думку, прем’єр не готовий на конфронтацію з ким би то не було, включаючи Петра Порошенка.