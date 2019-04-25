Зеленський: Люди з Москви перестали зі мною розмовляти

Шоумен, а тепер і топ-політик Володимир Зеленський в інтерв’ю з Дмитром Гордоном розповів про те, що після “Революції гідності” йому перестали дзвонити з Москви.

“Після 2014 року, знаючи мою позицію внутрішню і життєву щодо України, зі мною перестали люди з Москви розмовляти. А там були керівники каналів, зрозуміло, що ми як продюсери вели різні бізнес-відносини розмови. Просто всі пропали. А ось це був один з таких дзвінків (Зеленський говорить про виклик Задорнова, – ред.). Тому я був правда приємно здивований. Ще в мене був подібний дзвінок від Юлія Гусмана. Він багато приємного мені сказав”, – каже Зеленський