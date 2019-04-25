В Україні заснували Нацкомісію зі стандартів української мови: чим буде займатися

Верховна Рада заснувала Національну комісію зі стандартів державної мови і посаду уповноваженого з захисту української мови.

Відповідне рішення прийнято на засіданні парламенту в четвер, 25 квітня.

Згідно з документом, Нацкомісія буде встановлювати правопис української мови та зміни до нього, українську термінологію, стандарти транскрибування і транслітерації.

Крім того, Комісія буде стверджувати вимоги до рівня володіння державною мовою для отримання громадянства, завдання для проведення іспиту на рівень володіння мовою, організовувати іспити і видавати сертифікати державного зразка. При цьому іспит з української мови передбачає усні і письмові завдання. Повідомляється, що для громадян України іспит на знання держмови безкоштовний.

Комісія буде складатися з дев’ять осіб, які будуть призначатися на шість років Кабінетом міністрів.

При цьому Уповноважений із захисту державної мови буде забезпечувати моніторинг щодо виконання законодавства про держмову, розглядати скарги фізичних і юридичних осіб, направляти подання про проведення службових розслідувань, складати протоколи та застосовувати стягнення.