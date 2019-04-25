Матюкався з висоти: під Києвом поліцейські зняли з даху багатоповерхівки буйного п’яницю

В місті Біла Церква Київської області патрульні зняли з даху п’яницю і потенційного самогубця. Молодий чоловік в неосудному стані забрався на висоту дев’ятого поверху і там на даху балкона продовжував розпивати алкоголь, кричати, нецензурно лаятися.

Про це повідомили в Нацполиции.

Зважаючи порушенні координації рухів чоловік сильно ризикував впасти вниз з тридцятиметрової висоти.

Патрульні поліцейські, які прибули за викликом, вирішили зняти чоловіка з даху через горищне вікно. Зламавши замок на горищних дверей, сержант поліції дістався до вікна і втягнув п’яницю в приміщення. Вся операція була вкрай ризикованою, але через десять хвилин бешкетник був спущений у двір, цілий і неушкоджений.

Відео операції в будинку на проспекті Князя Володимира оприлюднено патрульної поліцією Білої Церкви.

В організмі 22-річного затриманого виявилося 2,01 проміле алкоголю. Це приблизно відповідає двісті мілілітрів горілки натщесерце. В такому стані людина повністю втрачає самоконтроль, погано розуміє звернену до нього мову, ризикує втратити свідомість.

На громадянина складено адміністративний протокол за розпиття алкоголю і поява п’яним в громадських місцях. Покарання за такий проступок не суворе — до 85 грн штрафу.