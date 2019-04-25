У Києві обікрали одеського суддю

У столиці обікрали суддю Апеляційного суду Одеси, який проживає в Києві. Про це повідомили в правоохоронних органах.

Пригода сталася у Солом’янському районі столиці. Невстановлена особа розбила скло в автомобілі BMW 730, який був припаркований поруч з багатоквартирним житловим будинком, і викрав з автомобіля сумку з документами, серед яких паспорт громадянина України, водійське посвідчення і дозвіл на травматичну зброю. Також в сумці були гроші на суму близько тисячі гривень і мобільний телефон.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України — крадіжка).