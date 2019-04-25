У Бразилії затримали папугу з наркокартеля

Птах не вимовила ні слова у присутності поліцейських.



Бразильська поліція під час рейду у відділення злочинної групи в штаті Пиауи затримала не тільки торговців кокаїном, але і їх папугу.

“Папуга був узятий під варту поліцією на півночі Бразилії в межах поліцейського рейду проти торговців наркотиками “, – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, папуги дресирували попереджати злочинців про наближення правоохоронців – при їх наближенні птах кричала: “Мамо, поліція!”. Але в цей раз було вже пізно – наркоторговців все одно заарештували.

“Він, напевно, був навчений цьому”, – сказав один з офіцерів, який брав участь в операції. “Як тільки поліція наблизилася, він почав кричати”.

Бразильський журналіст, який зустрівся з ув’язненим папугою у вівторок, охарактеризував його як “надзвичайно слухняна” істота з міцно закритими дзьобом після “арешту”.

Птах не вимовила ні слова у присутності поліцейських. Зараз папугу передали в бразильскоий зоопарк – в липні його мають випустити на волю.