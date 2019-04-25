Серед підписалися за відставку Парубія були члени БПП — Писаренко

За словами ініціатора збору підписів за відставку голови парламенту нардепа Валерія Писаренка від партії «Відродження», консультації щодо підписання були проведені по всім партіям.

Такий коментар він дав у кулуарах Верховної Ради.

«У нас вже є 33 підписи. Ми провели консультації з усіма фракціями», — сказав нардеп.

Він уточнив, що деякі парламентарії вважають, що їм необхідно прийняти рішення на засіданні. За його словами, ініціатори розуміли, що такі політсили, як «Народний фронт», не віддадуть свої голоси, тому на них навіть не розраховували.

«Ми отримали декілька заяв від БПП, які готові підписати», — заявив Валерияй Писаренко.

Нардеп очікує, ч найближчим часом зберуться необхлдимые150 підписів, і буде запущений процес відкликання керівника парламенту.