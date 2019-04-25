Радник Зеленського підтримав перенесення АП з Банкової

Радник шоумена, лідера президентських виборів Володимира Зеленського Олександр Данилюк заявив, що підтримує перенесення Адміністрації президента, яка розташована на вулиці Банковій у Києві, на іншу територію.

Він уточнив, що на даний момент перенесення АП не є ключовою задачею, але може бути проведений досить швидко.

За його словами, «переїзд — це швидше символ… Всередині команди це буде важливо — відірватися від старих реалій, принципів, від стін».

Також радник повідомив, що, на його думку, в будівлях уряду та АП «моторошно дискомфортні відчуття».

На думку Олександра Данилюка, інформація про складність реалізації переїзду АП, яка пов’язана з питаннями секретності і безпеки, перебільшена.

Він повідомив, що безпеку можна забезпечити сучасними методами зв’язку, а не «секретними» телефонами, які встановлені в АП і можуть бути, як вважає радник, прослухані.

«Я б не хотів, щоб мене слухали всі, включаючи росіян. Тому що зв’язок з «тих» часів. Тому Whatsapp — так, сама секретна комунікація», — сказав Олександр Данилюк.