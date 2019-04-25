Закон про мову: сайти і додатки треба перекладати українською

Прийнятий Верховною Радою законопроект «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зобов’язує інтернет-бізнес і розробників програм виконувати нові вимоги до своїх продуктів.

В основному всі норми, що стосуються української мови в інтернеті, викладені в ст. 27 проекту під назвою «Державна мова у сфері користувальницьких інтерфейсів комп’ютерних програм і веб-сайтів».

Також норми, що стосуються інтернет-бізнесу, є в ст. 30 «Державна мова у сфері обслуговування споживачів».

Сайти та сторінки у соцмережах компаній, що продають товари в Україні, та зареєстрованих в Україні, повинні бути українською мовою (ст. 27, ч. 6).

Можуть існувати й інші версії, однак українська версія повинна містити не менше контенту і завантажуватися для громадян України за замовчуванням.

Це ж стосується сайтів державних і комунальних підприємств, а також ЗМІ, зареєстрованих в Україні.

На сайтах іноземних компаній, які продають товари в Україні, українська версія також повинна завантажуватися за замовчуванням.

Мобільні додатки компаній, що продають товари і послуги в Україні, повинні мати українську версію.

Спеціалізоване обладнання (не загальновживані товари, а наприклад, медичні апарати) не обов’язково повинні мати українську версію інтерфейсу, якщо є англійська.

Комп’ютерна програма, яку продають в Україні, повинна мати інтерфейс українською та/або англійською та інших офіційних мовах ЄС, згідно ст. 27, ч 1.

Софт з користувальницьким інтерфейсом, встановлений на товари, які продаються в Україні, повинен мати українську версію, за обсягом не поступається версій іншими мовами.