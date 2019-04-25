Рада збільшила покарання за контрабанду лісу

Законопроект покликаний виправити помилку парламенту, яку допустили при підвищенні відповідальності за контрабанду лісу. Про це повідомила нардеп від БПП Ольга Червакова.

За її словами, грошовий еквівалент збитку для притягнення до кримінальної відповідальності визначили на рівні 1-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У зв’язку з цим парламент змінив рівень мінімальної суми збитку для притягнення до кримінальної відповідальності.

У Кримінальному кодексі встановили, що до відповідальності за контрабанду лісу у великому розмірі залучатимуть у випадку збитку від 18 неоподатковуваних мінімумів, а в особливо великому розмірі — від 36 мінімумів.

Згідно позиції Червакової, мова йде про 17 тис. 289 грн і 34 578 тис. грн відповідно.

Аналогічно, істотна шкода — це від 20 мінімумів, тяжкі наслідки — від 60 (19 тис. 210 грн і 57 тис. 630 грн).