Укрексімбанк програв битву за Маріуполь

Трубний завод Олексія Азарова і Сергія Голубченко, який перебував у заставі у держбанку, був проданий за ціною квартири в Києві, а потім дістався Рінату Ахметову. Жоден суд в 2016-2019 роки не побачив в цьому жодних порушень

У свій час контроль над «АГ Сталь» порівну ділили дві групи власників. До першої належала родина колишнього заступника мера Києва Анатолія Голубченка: бізнес по виробництву сталевої смуги (штрипса) організував його родич Сергій Голубченко, а сама компанія називалася «Секонд Лтд». У 2008 році завод почав випускати зварні труби, а в 2010 році з’явилася ідея побудувати електросталеплавильне виробництво в Маріуполі потужністю близько 1 млн т сталі і вартістю приблизно $300 млн. Для цього сім’я Голубченко поступилася половину бізнесу фірмі «Де Санктіс-інвест», яку відносили до орбіти сина тодішнього прем’єр-міністра Миколи Азарова Олексія. Тоді ж «Секонд Лтд» був перейменований в «АГ Сталь», в перших буквах якого вгадувався натяк на його прізвища господарів – Азарова і Голубченко.

Спочатку здавалося, що держбанку не доведеться фіксувати значні збитки від роботи з клієнтом, проблеми якого погіршилися після початку війни на Донбасі. У 2014 р. «АГ Сталь» скоротив випуск труб майже наполовину до 21 тис. тонн, а в 2015 р завод зупинився і ініціював власне банкрутство. Його загальний борг перед кредиторами становить близько 360 млн грн, з яких на Укрексімбанк довелося 142 млн грн (претензії на 92 млн грн з них були забезпечені заставним майном). Це означало, що в разі продажу активів на торгах в першу чергу гасився борг перед Укрексімбанком.

У липні 2015 р. «АГ Сталь» була визнана банкрутом, а став ліквідатором арбітражний керуючий Тарас Лютий. Йому вдалося продати на аукціоні активи банкрута у 2016 році з третьої спроби. Підсумкова ціна, за якою був проданий цілісний майновий комплекс разом з обладнанням, землею та базою відпочинку «Волохатий джміль» в селі Стародубовка, виявилася нижче стартової (236,1 млн грн) на рекордні 98%.

«З протоколу аукціону №001/46-16 від 27.09.2016 року випливає, що другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу ТОВ «АГ Сталь» відбувся, переможцем визнано ТОВ «ТД Азовмашэкспорт» (учасник, що запропонував найвищу ціну лота), цілісний майновий комплекс проданий за 4 722 120 грн 43 копійки», – йдеться в матеріалах суду, куди звертався держбанк. Таким чином актив, виручка якого досягала 50 млн доларів щорічно, був проданий за ціною квартири в Києві – приблизно за 180 тис. доларів.

На фото – Вадим Новінський і Рінат Ахметов

Перший, як відомо, офіційно входить у групу «Метінвест» Ріната Ахметова і Вадима Новинського, а другий, за даними джерел, пов’язаний з компанією «Центр екології та розвитку нових технологій», яку неофіційно включають в орбіту все того ж «Метінвесту».

Чому сума угоди виявилася такою низькою? Можливо, між групою «Азовмаш» і «Метінвестом» був проведений взаємозалік. У той період підприємства «Азовмашу» здебільшого простоювали, а їх ключовим клієнтом, що забезпечували до 80% замовлень, залишався «Метінвест», для якого підопічні Світлани Савчук випускали і ремонтували металургійне обладнання.