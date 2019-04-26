У ЦВК відповіли на звинувачення Зеленського про затягування результатів виборів

Центральна виборча комісія вважає, що звинувачення Володимира Зеленського затягування оголошення результатів виборів Президента для неможливість розпуску Верховної Ради є безпідставними і заперечує, що, навпаки, працює в безпрецедентно швидкому режимі.

Про це повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко.

«Це безпідставні заяви. ЦВК б’є всі рекорди швидкості і приймає документи окружних виборчих комісій та дільничних комісій закордонного округу в безпрецедентно швидкому режимі, зі швидкістю, гідною поваги», — йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, вчора ЦВК за один день прийняла понад 100 комісій. Станом на вечір 25 квітня тільки одна комісія пішла на уточнення.

Радченко додав, що Центрвиборчкому залишилося отримати лише 3 протоколи з 199 окружних виборчих комісій і трохи більше 40 101 дільничних комісій закордонного округу.

Терміни офіційного оголошення результатів виборів не прогнозують, але у ЦВК наголосили, що виконають вимоги законодавства та у десятиденний термін встановлять їх.

За законом комісія зобов’язана встановити результати виборів до 1 травня включно.

У першому турі комісія оголосила підсумки на три дні раніше граничного терміну.