Рада прийняла за основу законопроект про тимчасові слідчі комісії ВР

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». Текст проекту оприлюднено на офіційному сайті ВР.

Згідно з проектом, підставами для утворення тимчасової слідчої комісії можуть бути повідомлення про порушення Конституції України, законів України органами державної влади, місцевого самоврядування, їх посадовими, службовими особами, керівниками (або посадовими особами, що виконують їх обов’язки) підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, що становлять суспільний інтерес, у тому числі:

1) повідомлення про обставини, які загрожують суверенітету, територіальній цілісності України або її економічним, науково-технічним, національно-культурним, соціальним інтересам, охороні довкілля;

2) повідомлення про масове порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, їх об’єднань або зловживання владою посадовими, службовими особами, що завдало істотної шкоди суспільним інтересам.