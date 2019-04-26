Команда Зеленського назвала перші податкові законопроекти, які внесення до Ради

Експерт з податкових питань у команди новообраного президента України Володимира Зеленського Данило Гетманцев розповів, які перші законопроекти у податковій сфері внесення президент після інавгурації.

Зокрема, у Зеленського пропонують Раді ухвалити закон про запровадження податку на виведений капітал, який передбачає заміну податку на прибуток підприємств. Цей податок був у передвиборчій програмі як Зеленського, так і Петра Порошенка. Останній вніс до Ради відповідний законопроект.

Також податковий експерт у команді Зеленського пропонує внести законопроект про амністію капіталу фізичними особами. Це передбачає, що громадяни, які мають незадеклароване майно, зможуть його легалізувати, сплативши певний відсоток до бюджету. Натомість вони отримають звільнення від відповідальності за недекларування.

Зеленський пропонує надалі працювати над реформою податкової міліції та створенням замість неї аналітичної Служби фінансових розслідувань. Відповідний законопроект також передбачає заборону іншим силовим органам займатися економічними злочинами. Цей законопроект свого часу розробляв колишній міністр фінансів України та ще один член команди Зеленського Олександр Данилюк.

Імплементація плану BEPS та FATCA. BEPS — міжнародний план щодо боротьби з розмиванням податкової бази та ухиленням від оподаткування. Цей законопроект вже розроблено Мінфіном. FATCA передбачає обмін податковою інформацією межах податкових правил США.

Також у Зеленського пропонують скасувати кримінальну відповідальність за фіктивне підприємництво (та запровадити замість неї адміністративну) і ухвалити закон про податкову прозорість. Останній передбачає публічну публікацію даних про боржників зі сплати податків, отримувачів податкових пільг, реєстрів судових рішень.