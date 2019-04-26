Жителі Донбасу зможуть отримувати російські пенсії лише в разі переїзду на ПМП до Росії

У Пенсійному фонді РФ (ПФР) заявили, що жителі Донбасу, які отримають російське громадянство, зможуть претендувати на російські страхові пенсії через старість лише в тому разі, якщо змінять місце проживання і переїдуть до Росії.

“Російські пенсії громадянам, що постійно проживають в Україні, у тому числі в Донецькій і Луганській областях, не призначаються. У разі переїзду цих громадян на ПМП до Росії їх пенсійне забезпечення здійснюватиметься в загальному порядку за нормами законодавства нашої країни”, – йдеться в повідомленні прес-служби ПФР, що надійшло в “Інтерфакс” (Interfax.ru) увечері в четвер.

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Там пояснили, що у відносинах між Росією та Україною діє угода про пенсійне забезпечення від 13 березня 1992 року, яка ґрунтується на територіальному принципі. Згідно з ним, пенсії призначає і виплачує та країна, де постійно проживає людина – незалежно від того, російський чи український у неї паспорт.

Напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дає можливість жителям окремих територій Донецької та Луганської областей України набувати російське громадянство в спрощеному порядку.

Джерело – interfax