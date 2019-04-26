Україна призупинила транзит російської нафти через нафтопровід “Дружба”

25.04 о 21.43 год АТ “Укртранснафта” вимушено призупинило транзит нафти магістральним нафтопроводом “Мозир-Броди” (МН “Дружба”). Про це повідомила прес-служба у соціальній мережі. “Таке рішення компанія, зокрема, прийняла керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України.

Відповідно до умов цього договору, Укртранснафта має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов’язків”, – йдеться у повідомленні.

Також у компанії додали, що оператор нафтотранспортної системи Укртранснафта змушений вдатися до таких дій у зв’язку із відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці „Будковце“ (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти „Фенешлітке“ (Угорщина)”.

Нагадаємо, що раніше на сайті “Укртранснафти” було оприлюднено інформацію, що Білорусь частково відновила постачання нафти до України нафтопроводів “Дружба”. Компанія зазначає, що ВАТ “Гомельтранснефть Дружба” (Білорусь) у п’ятницю, 26 квітня, скликає у Мінську екстрені переговори керівників нафтотранспортних компаній у зв’язку із припиненням транспортування нафти на ділянці “Мозир-Адамово” та загрозою повної зупинки системи магістральних нафтопроводів “Дружба”.

Джерело – unian