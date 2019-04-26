«Укрзалізниця» призначила ще три додаткових поїзди до великодніх свят

«Укрзалізниця» призначила три додаткових поїзди до великодніх свят. Так, додатково призначено поїзди № 219/217 Київ — Івано-Франківськ, №298 / 297 Київ — Херсон і №204 / 203 Хмельницький — Київ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Всього на Великдень і травневі свята вже призначені 27 додаткових поїздів і додаткові рейси для п’яти графікових поїздів.

Раніше «Укрзалізниця» призначила ще 19 додаткових поїздів на Великдень. Також з 19 квітня вводить курсування безпересадочних вагонів сполученням Дніпро — Перемишль.