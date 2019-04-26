Екс-главу СРСР Горбачова госпіталізували

Перший і єдиний президент СРСР Михайло Горбачов потрапив у лікарню.

«Горбачов хотів приїхати на показ фільму. Але він знаходиться в лікарні, не дуже добре себе почуває. Лікарі не дозволили йому приїхати», — сказав співрежисер картини «Зустріч з Горбачовим» Андре Сінгер.

Показом фільму Вернера Херцога і Сінгера завершився 41-й Московський міжнародний кінофестиваль. Раніше в дирекції фестивалю повідомили, що Горбачов мав презентувати картину.

Фільм являє собою інтерв’ю колишнього президента СРСР. У ролі інтерв’юера виступає Вернер Херцог.