«Це єдина можливість!»: Портников заступився за українську мову, закликавши політиків не знущатися над народом

За його словами, рідна мова – це єдиний шанс об’єднати всю Україну і зберегти її територію. Що стосується російської мови в нашій державі, то він завжди був інструментом імперської експансії і поділу.

Портников зазначив, що саме тому на Донбасі та інших територіях країни важливо повернути русифікованим українцям їхню рідну мову.

«Хочу звернутися до політиків, які кажуть, що українська мова роз’єднує. Досить знущатися! Він об’єднує наших співвітчизників… Це єдина можливість зберегти і відновити територіальну цілісність України. Не потрібно позбавляти людей рідної мови їхніх предків», – підкреслив журналіст.