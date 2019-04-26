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«Шкіряного батоги не вистачає»: в мережі яскраво висміяли подарунок Путіна Кім Чен Ину, «як краще махальщику»

26.04.2019

У мережі їдко висміяли президента Російської Федерації Володимира Путіна за дивний подарунок лідеру КНДР Кім Чен Ину.

Про це повідомляє портал «Politeka»

«Північнокорейський козак: Путін подарував Кім Чен Ину іменну шашку», — підписав під постом пропагандист Дмитро Смирнов на своїй сторінці в соцмережі.

 

На опублікованих кадрах можна побачити, що Володимир Путін дарує свій подарунок лідеру Північної Кореї. Також видно, як йому дають монетку, щоб подарунок не приніс нещастя.

Користувачі відразу ж звернули на це увагу і почали коментувати.

«Як кращому махальщику», «Йому ще коня і батіг шкіряну треба було», «Кім дав натомість монетку? Що за забобон?», «ще мотузка з милом не вистачає», — пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін став об’єктом для їдких жартів після того, як отримав несподіваний подарунок від свого білоруського колеги Олександра Лукашенка. Крім політичних і економічних проблем боку встигли присвятити час так званого «спілкування без краваток». Володимир Путін прийняв від свого білоруського колеги незвичайний, але досить традиційних для Лукашенка подарунок: кілька мішків з картоплею. В соціальних мережах практично відразу після виходу цієї новини розгорілося бурхливе обговорення події. Багато відреагували з чималою часткою сарказму на чергову витівку російського президента. Росіяни відзначили, що Володимир Путін продовжує роздавати гроші росіян «направо і наліво».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Володимир Путін знову став посміховиськом в мережі. Путін поїхав в Киргизстан і там отримав у подарунок породистих коня і цуценя. При цьому Путіну дали морквину, яка призначалася для коня. Російський лідер з побоюванням дав тварині морквину і з таким же страхом почав його гладити по морді.

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Також портал «Акценти» писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко шокував користувачів мережі незвичайним подарунком російському голові Володимиру Путіну. Варто зауважити, що після гри в хокей в Сочі білоруський президент подарував президенту Володимиру Путіну низькокалорійні цукерки. У Мережі вибухнули сміхом від такого подарунка і стали коментувати.

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