«Шкіряного батоги не вистачає»: в мережі яскраво висміяли подарунок Путіна Кім Чен Ину, «як краще махальщику»

У мережі їдко висміяли президента Російської Федерації Володимира Путіна за дивний подарунок лідеру КНДР Кім Чен Ину.

Про це повідомляє портал «Politeka»

«Північнокорейський козак: Путін подарував Кім Чен Ину іменну шашку», — підписав під постом пропагандист Дмитро Смирнов на своїй сторінці в соцмережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, що Володимир Путін дарує свій подарунок лідеру Північної Кореї. Також видно, як йому дають монетку, щоб подарунок не приніс нещастя.

Користувачі відразу ж звернули на це увагу і почали коментувати.

«Як кращому махальщику», «Йому ще коня і батіг шкіряну треба було», «Кім дав натомість монетку? Що за забобон?», «ще мотузка з милом не вистачає», — пишуть у коментарях користувачі.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін став об’єктом для їдких жартів після того, як отримав несподіваний подарунок від свого білоруського колеги Олександра Лукашенка. Крім політичних і економічних проблем боку встигли присвятити час так званого «спілкування без краваток». Володимир Путін прийняв від свого білоруського колеги незвичайний, але досить традиційних для Лукашенка подарунок: кілька мішків з картоплею. В соціальних мережах практично відразу після виходу цієї новини розгорілося бурхливе обговорення події. Багато відреагували з чималою часткою сарказму на чергову витівку російського президента. Росіяни відзначили, що Володимир Путін продовжує роздавати гроші росіян «направо і наліво».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Володимир Путін знову став посміховиськом в мережі. Путін поїхав в Киргизстан і там отримав у подарунок породистих коня і цуценя. При цьому Путіну дали морквину, яка призначалася для коня. Російський лідер з побоюванням дав тварині морквину і з таким же страхом почав його гладити по морді.

Також портал «Акценти» писав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко шокував користувачів мережі незвичайним подарунком російському голові Володимиру Путіну. Варто зауважити, що після гри в хокей в Сочі білоруський президент подарував президенту Володимиру Путіну низькокалорійні цукерки. У Мережі вибухнули сміхом від такого подарунка і стали коментувати.

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