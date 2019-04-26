Кардіологи змінили норми тиску: ці параметри дуже здивують вас

ВООЗ змінила нормативи здорового артеріального тиску у людей. Як повідомляє European Heart Journal, верхня межа норми за новими параметрами становить 130 на 80 мм рт. стовпа.

Наголошується, що раніше тиск радили знижувати при значенні 140 на 90 мм рт. стовпа.

Для людей у віці молодше 65 років здоровим орієнтиром є верхнє тиск в межах 120-129 мм. рт. стовпа. Для пацієнтів старше 65 років значення не повинно перевищувати 139 мм. рт. стовпа.

«Незалежно від захворювань і ступенів ризику нижнє тиск повинен залишатися в межах 80 мм. рт. стовпа», – заявили європейські кардіологи.

Нагадаємо, що медики розповіли про користь такого звичного для українців овочі, як морква. У ній міститься велика кількість вітамінів і мікроелементів. Так головною корисною речовиною є каротин. Саме він перешкоджає розвитку ракових пухлин в організмі. Якщо щодня вживати в їжу по 2,8 мл бета-каротину, то онкологічні захворювання будуть не страшні. Лікарі кажуть, що можливо навіть знизити ризик захворювання на рак на 40%.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», натуральний йогурт не гірше медикаментозних препаратів допомагає в найкоротші терміни нормалізувати артеріальний тиск. Як виявилося, натуральний йогурт містить калій, необхідний людському організму для того, щоб вивести зайві солі. Саме солі і провокують підвищення артеріального тиску. Регулярне вживання цього продукту сприяє нормалізації тиску.

Також портал «Акценти» писав, що медики розповіли, що мед — це унікальний продукт бджільництва, який і служить профілактикою і лікуванням різних захворювань, а також, мед можна вживати людям з діабетом. Медики назвали 8 речей, які відбудуться з організмом людини, якщо він почне їсти мед кожен день.

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