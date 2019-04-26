На стороні Зеленського весь світ: Литва виступила з потужною підтримкою

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розповів про враження після зустрічі з Володимиром Зеленським.

Про це він розповів в ефірі » Право на владу на телеканалі «1+1», пише Знай.

Зокрема, в ефірі телепрограми литовський чиновник розповів, що Володимир Зеленський справив на нього цілком сприятливе враження, незважаючи на думки опонентів щодо відсутності політичного досвіду.

Линкавичюс зазначив, що Зеленський керується шаленій мотивацією покращити життя українців.

Крім того він зазначив, що Литва буде реагувати на нещодавнє рішення Володимира Путіна роздати російські паспорти на окупованій частині Донбасу. За його словами, уряд Литви ні в якому разі не визнає такого кроку. Більш того, він підкреслив, що міжнародне співтовариство гідно оцінить подібні дії Росії.

Нагадаємо, що Зеленський змусив главу Вірменії заговорити українською: деталі незвичайного привітання.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», новий президент України Володимир Зеленський має намір набрати абсолютно нових людей, і позбудеться від людей старої влади. Про це повідомляє інформаційний портал «Политрада». Так Володимир Зеленський заявив, що він має намір звільнити генерального прокурора Юрія Луценка. «Луценко це стара команда, ми будемо призначати нових людей», — розповів він. Варто зазначити, що Юрій Луценко був призначений на посаду генерального прокурора України в 216 році.

Також портал «Акценти» писав, що відомі артисти і політики опублікували на своїх сторінках в соцмережах пости з привітаннями Володимира Зеленського.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram