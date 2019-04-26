«Підготовка до сепарації! Куди дивився Москаль?»: Гриценко розкрив мерзотний план Угорщини по Україні

Директор інституту української мови Павло Гриценко вважає, що ухвалення закону про мову принесе Україні благодать.

Про це він розповів в прямому ефірі програми «Право на владу», пише Знай.

«Те, що сьогодні міністр закордонних справ нашої сусідньої держави-Угорщини висловив занепокоєння, і вони вже давно висловлюють занепокоєння, щоб було так, як вони хочуть. А так не буде, тому що це наша держава. І ми не дозволимо на майбутнє, щоб в Україні було угорськомовної гетто. Коли діти, випускники шкіл фактично готуються, щоб їх відправили в Угорщину, тому що вони не можуть бути соціалізовані тут, в Україні. Тому що їм не дали освіти українською мовою. У них вкрали українська мова. І це було методично, за це платила гроші Угорщина. Крихітна Закарпатська область має 5 угорськомовних університетів, що фінансуються Угорщиною. Хіба це не підготовка до тотальної сепарації? Куди дивився Москаль? (Губернатор Закарпатської обл — ред.), — заявив Гриценко.

Нагадаємо, що Угорщина прийняла доленосне рішення щодо поставок газу через територію України. В тому числі це рішення торкнулося не тільки України, але і Росії. Так Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка відмовилася транспортувати газ через українську газотранспортну систему.

Також портал «Акценти» писав, що угорські консульства перестали видавати угорське громадянство українцям на території своїх дипломатичних представництв у Києві та на Закарпатті.

Як раніше передавав портал «Акценти», Угорщина несподівано вирішила подружитися з Україною, Кремль в подиві.

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