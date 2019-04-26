Гончаренко зірвався з ланцюга і накинувся на Зеленського у прямому ефірі: над пішаком Порошенко сміялася вся студія

Представник партії чинного президента Петра Порошенка Олексій Гончаренко в ефірі телепрограми нарвався на жорсткий і справедливий відповідь.

Про це йдеться в ефірі » Право на владу на телеканалі «1+1», пише Знай.

Зокрема, в ефірі телепрограми Олексій Гончаренко в черговий раз спробував перекласти відповідальність президента Порошенко на Володимира Зеленсько.

Більш того Гончаренко в ефірі закликав Зеленського запропонувати свій закон про імпічмент, незважаючи на те, що відповідний нормативний акт був одним з обіцянок Порошенко в 2014 році.

«Що вам заважало зняти депутатську недоторканність», — зазначив один з гостей студії, звертаючись до Гончаренка.

У свою чергу нардеп спробував відбити і заявив, що для зняття недоторканності з депутатів необхідна конституційна більшість.

При цьому Разумков відразу ж заявив, що на той момент у розпорядженні коаліції були необхідні 300 голосів нардепів.

Нагадаємо, що в прямому ефірі одного з українських телеканалів відбувся конфлікт між ведучим і представником націоналістичного руху «ОУН». Телеведучий Андрій Пальчевський не зійшовся в поглядах з головою громадської організації «ОУН» Миколою Коханівським під час обговорення стала скандальної виставки «Квантовий стрибок Шевченка». Пальчевський виступив зі словами засудження акту вандалізму щодо виставки. Ведучий задався питанням про те, що подумав би український поет, дізнайся він про події в київському метро. У відповідь представник «ОУН» перебив Пальчевського і спробував вставити свою ремарку. Ведучий відреагував несподівано і грубо. «Є команда «Сидіти!». Можна я скажу команду «Сидіти!» — і все».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», два народних депутата України побилися прямо в прямому ефірі. «Героями» неприємного епізоду стали парламентарій від фракції «Блок Петра Порошенко» Олег Барна і представник партії «Свобода» Юрій Левченко. Предметом спору виявилося запровадження в Україні військового положення. Барну зачепило те, що його назвали «прислужником олігархату»: для депутата це стало приводом різко перейти на особистості і запропонувати своєму політичному опоненту відправитися в зону АТО.

Також портал «Акценти» писав, нардепи ледь не розірвали один одного в прямому ефірі, ганебне сказ потрапило на відео.

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