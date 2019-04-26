На Гаїті невідомі влаштували стрілянину на вулиці, є загиблі

Озброєні люди обстріляли чекають на громадський транспорт, після чого зникли

Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини, влаштованої невідомим в одному з південних районів столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Про це повідомило Agencia EFE з посиланням на джерела в поліції країни.

Озброєні люди обстріляли чекають на громадський транспорт, після чого втекли. Відзначається, що в результаті інциденту також близько десяти осіб отримали поранення.

Криміногенна обстановка найбіднішого держави Західної півкулі значно погіршилася після того, як в лютому в республіці почалися масові акції протесту з вимогами відставки президента Жовенеля Моиза.

У Порт-о-Пренсі відбулися перші сутички протестувальників і поліції. Як повідомила міжамериканська комісія з прав людини при Організації американських держав, всього з початку акцій протесту загинули 26 людей, ще 77 постраждали.