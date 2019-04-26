Зірка «Гаррі Поттера» таємно одружився, хто став обраницею актора, фото

Голлівудський актор Руперт Грінт, який грав одну з головних ролей в «Гаррі Поттера«, таємно одружився. Його обраницею стала актриса Джорджія Грум. Пара разом уже вісім років.

Про це повідомляє портал «The Sun«.

У квітні 2019 року, під час прогулянки пари, папараці зробили кілька фото, де можна побачити, що Джорджія Грум носить на безіменному пальці золоте кільце. Також варто звернути увагу, що сам Руперт раніше також засвітився з таким кільцем.

Однак представники актора спростовують будь-яку інформацію про весілля.

Нагадаємо, що відомого актора підловили в непривабливому вигляді, поки він не бачив. Папараці вдалося роздобути фото 29-річного Деніела Редкліффа. Актор часто ховає обличчя і одягає непримітний одяг, щоб його не впізнали. Однак цього разу він прорахувався. Так з’явилися фотографії сонного актора, який вийшов вранці на балкон одного з готелів Австралії. Деніел Редкліфф вийшов на балкон в трусах і курив. Заспаний актор вів себе абсолютно розкуто і вільно, не підозрюючи, що його знімає фотограф. Такі фото доставили масу задоволення шанувальникам Гаррі Поттера. На даний момент Деніел Редкліфф знімається у фільмі «Втеча з Преторії». Він грає Тіма Дженкина, що виступає проти расизму в Південно-Африканській Республіці. Історія заснована на реальних подіях.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», користувачі мережі активно обговорюють зірок «Гаррі Поттера». На цей раз у поле зору потрапила Емма Уотсон, яка зіграла Герміону в знаменитій франшизі. Їй приписали роман з Томом Фелтоном – актором, що зіграв роль Драко Мелфоя у цій же картині. Однак фанатам настільки хочеться вірити в те, що «Гаррі Поттер» возз’єднує серця, що вони всіма правдами і неправдами намагаються довести реальність роману між акторами. Вони активно коментували публікацію і писали, що разом зірки виглядають просто чудово.

Також портал «Акценти» писав, що знаменитого актора зловили в об’єктив камери під час безтурботного відпочинку на пляжі біля моря. Нещодавно зірка «Гаррі Поттера» провів невелику відпустку на пляжі Майамі в США. Там папараці вдалося сфотографувати його у всій красі. Не підозрюючи про зйомку, Джейсон Айзекс без сорому оголила своє тіло до шорт, щоб скупатися в океані. Варто відзначити, що в 55 років актор володіє досить спортивної і підтягнутою фігурою. Видно, що професія зобов’язує його стежити за формою.

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