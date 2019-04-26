Зеленський відправить куди подалі нероб міністрів: озвучені прізвища

Команда Володимира Зеленського хоче переформувати уряд України.

Про це передає Знай.

Джерела стверджують, що команда Зеленського планує замінити п’ятьох міністрів, в тому числі за президентською квотою.

«В останні два дні представники Зеленського пробивають ґрунт щодо того, щоб замінити п’ятьох міністрів: Фриз (міністр у справах ветеранів Ірина Фриз), Омеляна (міністр інфраструктури Володимир Омелян), Зубко (міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко), Кубіва (міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів), Насалика (міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Носалик)», — передав джерело у Верховній Раді.

Нагадаємо, що інавгурацію переможця другого туру президентських виборів Володимира Зеленського хочуть зірвати. Адміністрація президента ініціювала розгляд Конституційним судом рішення про відставку його голови Станіслава Шевчука. Така дія може відкласти інавгурацію Зеленського. За законом у новообраного президента України під час інавгурації приймає повноваження чинний глава Конституційного суду. Якщо ж виникає подібного роду колізія, то вступ на посаду глави держави може бути зірвано на невизначений термін.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», в ЦВК повідомили про те, що вони обробили 100% протоколів. Згідно з останніми даними, після підрахунку всіх голосів за Зеленського одноголосно проголосувало більше 73% брали участі у виборах українців. Згідно з остаточними результатами підрахунку голосів Зеленський випереджає Порошенка з великим відривом (майже в 3 рази). Кандидат у президенти і майбутній президент України набрав 73,22% голосів, у той час як все ще чинний глава держави отримав всього лише 24,45% голосів українців.

Також портал «Акценти» писав, що в команді переможця президентських виборів Володимира Зеленського планують розкрити правду про військових злочинах на Донбасі. Користувачі соцмережі активно підтримали Семенченко в коментарях. Багато хто вважає, що винні у злочинах повинні відповісти перед військовим трибуналом.

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