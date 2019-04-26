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«Це огидно»: навколо Зеленського розгорівся міжнародний скандал, втрутилися навіть дипломати, «чекаємо вибачень»

26.04.2019

Посольство України в Празі вимагало вибачень від чеського видання Český rozhlas з-за публікації матеріалу про новообраному президентові України Володимира Зеленском.

Про це повідомляють на сторінці «UKR Embassy in CZE» в Twitter.

Матеріал називається «Єврей на чолі українських фашистів», автором якого є оглядач Яна Фингерланда.

«Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з цією статтею все в порядку? Це огидно, і ми чекаємо вибачень», — зазначили українські дипломати.

Варто звернути увагу, що мати Володимира Зеленського — єврейка, але раніше шоумен відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження. Також Володимир Зеленський не згадував про свою єврейської приналежності в інтерв’ю.

Нагадаємо, що 25 квітня Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім’я на своїй сторінці в соцмережі. Варто відзначити, що до 14:00 на сторінці Володимира Зеленського було написано його ім’я по-російськи — Володимир Зеленський. Тепер же ім’я майбутнього президента написано українською мовою — Володимир Зеленський. Також нещодавно сторінка Володимира Зеленського отримала галочку верифікації, що означає, що вона дійсно належить її власникові і не є фейком. А правильна транслітерація прізвища Володимира Зеленського з української мови виглядає так: Zelenskyi. А в URL написано Zelenskiy. Користувачі вже активно коментують «перейменування» Зеленського і жартують, що «мовний закон ще не підписали, а він вже діє».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Володимир Зеленський заявив, що збирається перенести Адміністрацію президента за межі столиці. Він зазначив, що не хоче займати будівлю Адміністрації на Банковій в Києві. Також переможець президентських перегонів вважає, що АП повинна бути відкритою. Зокрема, Зеленський зазначив, що це місце має бути відкритим для всіх і запропонував навскидку Конгрессно-виставковий центр «Парковий». Щоб поміститися в компактному місці новообраному главі країни потрібно реалізувати свій задум про скорочення штату АП.

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Також портал «Акценти» писав, що команда лідера президентської гонки Володимира Зеленського готова приступити до активної роботи. Зокрема, першими діями названі скасування депутатської недоторканності і перезапуск антикорупційних органів. Як результат має зменшиться тиск на бізнес з боку правоохоронців.

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