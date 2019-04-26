«Це огидно»: навколо Зеленського розгорівся міжнародний скандал, втрутилися навіть дипломати, «чекаємо вибачень»

Посольство України в Празі вимагало вибачень від чеського видання Český rozhlas з-за публікації матеріалу про новообраному президентові України Володимира Зеленском.

Про це повідомляють на сторінці «UKR Embassy in CZE» в Twitter.

Матеріал називається «Єврей на чолі українських фашистів», автором якого є оглядач Яна Фингерланда.

«Шановний Český rozhlas Plus, ви вважаєте, що з цією статтею все в порядку? Це огидно, і ми чекаємо вибачень», — зазначили українські дипломати.

Варто звернути увагу, що мати Володимира Зеленського — єврейка, але раніше шоумен відмовлявся коментувати ізраїльським медіа своє походження. Також Володимир Зеленський не згадував про свою єврейської приналежності в інтерв’ю.

Нагадаємо, що 25 квітня Володимир Зеленський, який вже скоро офіційно стане президентом України, поміняв ім’я на своїй сторінці в соцмережі. Варто відзначити, що до 14:00 на сторінці Володимира Зеленського було написано його ім’я по-російськи — Володимир Зеленський. Тепер же ім’я майбутнього президента написано українською мовою — Володимир Зеленський. Також нещодавно сторінка Володимира Зеленського отримала галочку верифікації, що означає, що вона дійсно належить її власникові і не є фейком. А правильна транслітерація прізвища Володимира Зеленського з української мови виглядає так: Zelenskyi. А в URL написано Zelenskiy. Користувачі вже активно коментують «перейменування» Зеленського і жартують, що «мовний закон ще не підписали, а він вже діє».

Як раніше повідомляв портал «Акценти», Володимир Зеленський заявив, що збирається перенести Адміністрацію президента за межі столиці. Він зазначив, що не хоче займати будівлю Адміністрації на Банковій в Києві. Також переможець президентських перегонів вважає, що АП повинна бути відкритою. Зокрема, Зеленський зазначив, що це місце має бути відкритим для всіх і запропонував навскидку Конгрессно-виставковий центр «Парковий». Щоб поміститися в компактному місці новообраному главі країни потрібно реалізувати свій задум про скорочення штату АП.

Також портал «Акценти» писав, що команда лідера президентської гонки Володимира Зеленського готова приступити до активної роботи. Зокрема, першими діями названі скасування депутатської недоторканності і перезапуск антикорупційних органів. Як результат має зменшиться тиск на бізнес з боку правоохоронців.

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